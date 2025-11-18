Гръцките железници започват 24-часова стачка

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Машинистите на влакове и работещите в гръцкия железопътен превозвач "Хеленик Трейн" (Hellenic Train) ще се включат в общонационална 24-часова стачка днес, 18 ноември, информира гръцкото издание „Прототема", цитирано от БТА.

Работещите твърдят, че решението за стачка е било необходимо поради „системно безразличие" от страна на компанията към решаването на сериозни и дългогодишни проблеми, посочва още изданието.

Основните въпроси, поставени от синдикатите, се отнасят до закъснения в маршрутите, проблеми с подвижния състав, липса на персонал и лоши условия на труд. В информацията се посочва също, че синдикатите обръщат внимание на наличието на опасни условия на труд в някои локомотивни депа, липса на подходяща поддръжка на инфраструктурата и недостиг на ключови специалисти в някои области.

Подчертават също, че недостигът на персонал води до по-голямо натоварване на служителите с изтощителни графици, които, според синдикатите, застрашават безопасността на работещите и пътниците.

Компанията "Хеленик Трейн" е публикувала на своя интернет сайт информация кои точно маршрути ще бъдат засегнати и кои услуги ще продължат да бъдат осъществявани по време на 24-часовата стачка в железниците.