Речникът на Кеймбридж обяви "парасоциален" за дума на годината за 2025 г.

Чувствали ли сте се някога наистина обвързани с поп звезда или актьор? Сигурни ли сте, че бихте били приятели или дори съпрузи? Достатъчно хора са имали такова усещане, за да реши речникът на Кеймбридж да обяви "парасоциален" (parasocial) за дума на годината за 2025 г.

Това да си "парасоциален" се определя като връзка, която човек усеща между себе си и известна личност, която не познаваш. Например, когато поп звездата Тейлър Суифт и американският футболист Травис Келс обявиха годежа си по-рано тази година, много фенове реагираха бурно на новината - дори и със сълзи от радост, въпреки че повечето от тях не са ги срещали никога. 🚨TAYLOR SWIFT AND TRAVIS KELCE STUN FOR THEIR FIRST PAP WALK POST ENGAGEMENT. pic.twitter.com/jkNX4Q3j79 — The Taylor Swift Updates (@theTSupdates) November 6, 2025

Речникът на Кеймбридж добави около 6000 нови думи тази година. Сред тях са delulu, игра с думата delusional (заблуден), думата skibidi и tradwife, съкращение от traditional wife (традиционна съпруга).

Други думи, които се отбелязват като имащи влияние тази година, включват slop, отнасяща се до съдържание в интернет, което е с много ниско качество, особено когато е създадено от изкуствен интелект. Друга е memeify, което означава да превърнеш събитие, изображение или човек в меме - идея, шега, изображение или видео, което се разпространява бързо в интернет, пише "Дейли мейл".

Но думата на годината е друга препратка към ерата на социалните медии, тъй като парасоциалните отношения са тези, които хората формират с онлайн влиятелни лица и чатботове с изкуствен интелект, както и с известни личности. Психолозите са наблюдавали как възходът на тези едностранни парасоциални взаимоотношения е предефинирал феновете и знаменитостите. Колин Макинтош от Cambridge Dictionary посочва: "Думата "парасоциален" (parasocial) улавя духа на 2025 г. Това е чудесен пример за това как се променя езикът. Това, което някога беше специализиран академичен термин, днес е станало мейнстрийм (преобладаващото възприятие и разбиране в дадена област или по отношение на конкретен обект, които много често са също така и модерни, текущи или най-нови в областта). Милиони хора са ангажирани в парасоциални взаимоотношения. Много повече са просто заинтригувани от възхода им".

Данните показват, че уебсайтът на речника на Кеймбридж отбелязва скок в търсенията на думата "парасоциален". Езикът, свързан с парасоциалните явления, се развива бързо, тъй като технологиите, обществото и културата се променят и мутират. От знаменитости до чатботове, парасоциалните тенденции са очарователни за тези, които се интересуват от развитието на езика.

Терминът "парасоциален" датира от 1956 г., когато двама социолози от Чикагския университет наблюдават, че телевизионните зрители влизат в "парасоциални" взаимоотношения с личностите на екрана, подобни на тези, които формират с истинските си семейства и приятели. Те отбелязват как бързо развиващата се телевизия пренася лицата на актьорите директно в домовете на зрителите, превръщайки ги в част от живота на хората.

Симоне Шнал, професорка по експериментална социална психология в Университета в Кеймбридж, посочва, че "парасоциален" е вдъхновен избор за дума на годината.

"Възходът на парасоциалните взаимоотношения предефинира феновете, знаменитостите и, с изкуствения интелект, начина, по който обикновените хора взаимодействат онлайн. Навлязохме в ера, в която много хора формират нездрави и интензивни парасоциални взаимоотношения с влиятелни личности. Това води до усещането, че хората "познават" тези, с които формират парасоциални връзки, могат да им се доверят и дори да проявяват крайни форми на лоялност", обяснява тя.

„Но това е напълно едностранно. С разпадането на доверието в традиционните медии, хората се обръщат към отделни личности като авторитети и когато прекарват много часове в потребление на тяхното съдържание, развиват парасоциални връзки, третирайки ги по-скоро като близки приятели, семейство или култови лидери. Когато един влиятелен човек има толкова много последователи, хората приемат, че той е достоен за доверие", казва още проф. Шнал.

"Има по-традиционно и здравословно проявление на фенството, когато хората развиват парасоциални връзки със звезди като Тейлър Суифт, които са изключително добри в това, което правят, но това може да доведе и до обсесивно тълкуване на текстовете на песните и интензивни онлайн дискусии за тяхното значение и за това, което означават за феновете, както и за самата Суифт. Парасоциалните тенденции придобиват ново измерение, тъй като много хора третират AI инструменти като ChatGPT като приятели, предлагащи положителни утвърждения, или като заместител на терапията. Това е илюзия за връзка и групово мислене, и знаем, че младите хора могат да бъдат податливи на това", заявява Шнал.

Предишни думи на годината на речника на Кеймбридж включват manifest (да визуализираш целите си или да ги запишеш, за да ти помогнат да ги постигнеш), brat (по името на популярния поп албум на Charli XCX) и hallucinate (когато AI чатботове генерират неверни факти или цифри).