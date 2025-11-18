ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мъж от Гълъбово глътна топче с пико, за да избегне...

Земетресение с магнитуд 4,6 край гръцкия остров Скирос

Снимка: СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Земетресение с магнитуд 4,6 по скалата на Рихтер е регистрирано снощи в 23:04 ч. гръцко (и българско) време във водите на Егейско море близо до гръцкия остров Скирос, предаде АНА-МПА, цитирани от БТА. 

Трусът е регистриран на дълбочина 16,6 километра, като епицентърът му е бил на 32 километра северозападно от Скирос. Земетресението е усетено и в гръцката столица Атина.

За момента няма данни за пострадали хора и нанесени щети.

На сайта на Европейско-средиземноморския сеизмологичен център (EMSC) земетресението е регистрирано с магнитуд 4,8 по скалата на Рихтер.

