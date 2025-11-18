Берлинската конференция по сигурността обсъжда укрепването на европейската отбрана

Политици, военнослужещи и експерти по отбраната ще присъстват днес в германската столица Берлин за началото на двудневна конференция по въпросите за сигурността, която ще се съсредоточи върху укрепването на европейската отбрана, предаде ДПА, цитирани от БТА.

Очаква се повече от 140 лектори да излязат на сцената и да участват в дискусионните панели. Участниците ще обсъдят реакциите на редицата заплахи, пред които се изправят НАТО и Европейския съюз, както и увеличаването на оръжейното производство и внедряването на нови технологии.

Сред лекторите са германският министър на отбраната Борис Писториус и неговия шведски колега Пол Йонсон, а конференцията ще бъде открита от германската европарламентаристка Мари-Агнес Щрак-Цимерман, председателка на Комисията по въпросите на сигурността и отбраната към ЕП.

Сред представителите на военнослужещите е германският генерал Инго Герхарц, ръководещ Съвместното командване на силите на НАТО в Брунсум, Нидерландия.