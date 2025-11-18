ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп към репортерка: Тихо. Тихо, прасенце (Видео)

КМГ: Китайските градове оглавяват глобалните научни класации за първи път

КМГ

976
Снимка: Китайска медийна група

За първи път китайските градове заемат повече от половината места в световната десетка на водещите научноизследователски хъбове, показва последното издание на Nature Index. Пекин запазва позицията си на водещ световен научен град — титла, която държи от 2016 г.

Според анализа движението в класациите отразява по-широка тенденция: Китай разширява преднината си, докато САЩ губят позиции.

Китайските градове показват силно предимство в химията, физическите науки и науките за Земята и околната среда, оглавявайки глобалните класации и в трите области. За първи път китайски градове заемат всички първи десет места в химията, а в останалите две направления — шест от първите десет, пише КМГ. 

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

