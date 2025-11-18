КМГ: Пекин разкритикува остро поредната продажба на оръжия от САЩ за Тайван

Неотдавна Държавният департамент на САЩ одобри продажба на въоръжение за Тайван на стойност около 330 милиона долара, включително „нестандартни авиационни части" и услуги за поддръжка.

Помолен да коментира това, на вчерашната си пресконференция говорителят на Министерството на отбраната на Китай Джан Сяоган заяви: „Продажбата на оръжия от САЩ на Тайван е сериозно нарушение на принципа за „един Китай" и на трите съвместни комюникета между нашите страни. Това е грубо вмешателство във вътрешните работи на Китай, нанася щети на китайския суверенитет и сигурност, и изпраща сериозен погрешен сигнал към сепаратистките сили, стремящи се към независимост на острова. Изразяваме силно недоволство и категорично се противопоставяме на тази стъпка и вече сме отправили протест към американската страна".

„Призоваваме САЩ незабавно да прекратят тези зловещи действия за въоръжаване на Тайван, за да предотвратят негативното влияние върху развитието на двустранните отношения и отношенията между нашите въоръжени сили. Също така отправяме предупреждение към властите на Демократичната прогресивна партия – харченето на парите на тайванския народ за оръжия е като да пиеш отрова, за да утолиш жаждата. Надеждата за независимост чрез външна подкрепа и противопоставяне на обединението чрез сила са обречени на провал. Ще предприемем всички необходими мерки, за да защитим категорично националния суверенитет и териториалната цялост", каза още Джан Сяоган, цитиран от КМГ.