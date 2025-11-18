15 непълнолетни са убити при удари срещу въоръжени групировки в Колумбия от август

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Военните удари срещу въоръжени групировки в Колумбия са довели до смъртта на 15 непълнолетни от август насам, съобщиха снощи колумбийските власти, предаде Франс прес, цитирани от БТА. Изнасянето на тези данни идва в момент, в който президентът Густаво Петро е подложен на остра критика за въпросните операции, при които загиват насилствено набрани тийнейджъри, уточнява агенцията.

Под натиска на САЩ, които изискват по-решителни действия срещу трафика на наркотици, ляво настронеият политически президент засили офанзивата си срещу въоръжените групи с бомбардировки, които отнеха живота на най-малко 28 души миналата седмица.

В събота омбудсманът на Колумбия Ирис Марин съобщи за смъртта на седем непълнолетни при бомбардировки на армията срещу въоръжени групи в департамента Гуавиаре на 10 октомври. Операцията доведе до обявяването на разследване от военната и полицейската прокуратура.

Петро обяви вчера, че са загинали още петима непълнолетни: четирима при операция на 1 октомври в департамента Какета и още един в четвъртък в Араука, на границата с Венецуела.

"Всички те са жертви на принудителен набор от страна на въоръжени престъпници, които са им провели военно обучение", подчерта Петро в социалната платформа "Екс".

Здравните власти потвърдиха смъртта на трима други непълнолетни при обстрел на 24 август в Гуавиаре.

В събота омбудсманът Марин отправи призив към военните сили на страната. Трябва да "се предприемат всички възможни предпазни мерки за защита на децата", заяви тя.

Принудителното набиране на деца за участие в бойни действия е едно от сериозните нарушения на човешките права, наблюдавани в Колумбия през шестте десетилетия на конфликт между армията, партизаните, паравоенните формирования и картелите, припомня АФП.