Тръмп към репортерка: Тихо. Тихо, прасенце (Видео)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предизвика реакция след няколко конфликта с журналисти през уикенда, съобщава People. По време на брифинг на 14 ноември във „Еър Форс 1", докато летеше от Вашингтон до имението си Мар-а-Лаго във Флорида, Тръмп беше попитан за документите по случая „Епстийн". Това се случва на фона на продължаващия натиск от Конгреса да бъдат публикувани останалите доказателства срещу покойния милиардер и осъден сексуален престъпник.

На 12 ноември демократите от Комисията по надзора към Камарата на представителите публикуваха три нови имейла от Епстийн, за които се твърди, че са част от неговото имущество. В едно от съобщенията между Епстийн и неговата лична довереница Гилейн Максуел пише:

„Искам да осъзнаеш, че кучето, което не е лаело, е Тръмп... (Жертвата) прекара часове в къщата ми с него." Името на замесената жена e редактирано в документа.

В друг имейл, този път с биографа на Тръмп Майкъл Улф, Епстийн пише: „Тръмп каза, че ме е помолил да напусна клуба, никога не съм бил член. Разбира се, той знаеше за момичетата. Той помоли Гилей да спре", продължава той, визирайки слуховете, които Тръмп отрича, че Епстийн и Максуел са използвали Мар-а-Лаго, за да търсят потенциални жертви за трафик.

Говорейки пред репортери дни след публикуването на имейлите, Тръмп беше категоричен: „Не знам нищо за това. Те щяха да го обявят преди много време. Джефри Епстийн и аз имахме много лоши отношения в продължение на много години".

Когато репортерка извън кадър попита дали има нещо „инкриминиращо" в имейлите на Епстийн, Тръмп насочи пръст към лицето ѝ. „Тихо. Тихо, прасенце", каза той заплашително.

„Прасенце" е обиден израз, за който се твърди, че е сред любимите на президента в миналото. По време на президентската кампания през 2016 г. бившата „Мис Вселена" Алисия Мачадо, която печели титлата на 19 години, когато Тръмп е съсобственик на организацията, твърди, че Тръмп я е заплашил, че ще ѝ отнеме титлата, след като напълняла.

„Той беше ужасен, толкова ме беше страх от него", каза Мачадо тогава на испански. „Викаше ми през цялото време. Викаше ми: „Изглеждаш грозна", „Изглеждаш дебела". Понякога „си играеше" с мен и казваше: „Здравей, Мис Прасенце", „Здравей, Мис Камериерка", допълва тя.

Два дни след момента в „Еър Форс 1" Тръмп избухна и срещу друг репортер, който го попита за скорошното интервю на Тъкър Карлсън с крайнодесния подкастър Ник Фуентес.

„Е, струва ми се добър. Казвал е добри неща за мен през годините. Мисля, че е добър", каза той по адрес на Карлсън. „Правили сме добри интервюта. Направих интервю с него, което имаше 300 милиона гледания", добави американският държавен глава.

Когато репортерът започна да задава уточняващ въпрос, докато Тръмп още говореше, президентът отвърна: „Ще ми позволите ли да си довърша изявлението? Ти си най-лошият. Не знам защо изобщо те държат на работа".

След този брифинг президентът премина през моравата на Белия дом обратно към президентската резиденция. Кадри са уловили как той минава покрай пилон, на който американското знаме е спуснато до земята.

Снимката се разпространи бързо в социалните мрежи от критици на президента, които поставиха под въпрос защо знамето сякаш е оставено да увисне. В раздел 1 от Кодекса за американското знаме се казва: „Знамето никога не трябва да докосва нищо под него, като земята, пода, вода или стоки".

„Това е фалшива новина", заяви говорителят на Белия дом Дейвис Ингъл пред People. „Красивото американско знаме на южната морава на Белия дом, което беше поставено наскоро от президента Тръмп, никога не е докоснало земята. Поради силните ветрове в неделя вечер в района на Вашингтон знамето беше спуснато в специален контейнер от предпазливост по време на кацането на Marine One", допълни той, цитиран от vesti.bg.