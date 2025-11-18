Атина и Киев ще произвеждат морски дронове в гръцки корабостроителници

Споразумение за съвместно производство на безпилотни морски дронове в гръцки корабостроителници са подписали Гърция и Украйна, съобщава електронното издание на гръцкия в. „Катимерини", позовавайки се на длъжностни лица.

Според добре осведомени източници, цитирани от изданието, споразумението предвижда доставките да обслужват както украинските, така и гръцките въоръжени сили, като ще бъде създадена нова производствена линия в няколко гръцки корабостроителници, които имат капацитет за изграждане на усъвършенствани безпилотни платформи. Част от продукцията ще отива за украинската армия, а останалите дронове ще бъдат използвани за укрепване на гръцкия арсенал, уточнява БТА.

Гръцките компании, участващи в програмата, ще осигуряват електронни системи, оптична апаратура, сензори и при необходимост – взривни материали, информира изданието. Към момента Украйна произвежда 15 вида морски дронове, а съвместният украинско-гръцки модел се очаква да бъде надградена версия на вече изпитани на украинските бойни полета системи.

Според длъжностни лица споразумението дава три основни предимства на Гърция – осигурява достъп до „технология, изпитана в реални условия с доказани резултати", тъй като Украйна използва безпилотни платформи и ракетни батареи, за да ограничи руската флота в Черно море. Наред с това споразумението ускорява внедряването на иновативни гръцки технологии в сектор с висока международна конкуренция, а същевременно помага и за „намаляване на разликата" с Турция, която въведе в експлоатация първия си морски дрон през 2021 г. и непрестанно разширява възможностите си в този сектор.

По информация на вестника финансирането за проекта вече е осигурено чрез Дългосрочния план на Гърция за обществени поръчки в областта на отбраната за периода 2025-2036 г., като двете страни ще търсят подкрепа и чрез заеми по европейската програма SAFE (Safety Action for Europe – "Мерки за сигурността на Европа"), тъй като Украйна отговаря на условията като трета страна за нисколихвено финансиране, насърчаващо съвместното производство на въоръжение с държави членки на ЕС.

Сделката е резултат от месеци конфиденциални консултации и срещи на високо равнище, проведени чрез видеоконферентна връзка, като скоро се очаква гръцка военна делегация да замине за Украйна в съответствие с плана за осъществяване на споразумението.