Двама са загинали при кални свлачища в Италия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Кални свлачища, предизвикани от проливните валежи, са убили двама души в Северна Италия, съобщиха италианските власти, цитирани от ДПА и БТА.

Едната от жертвите е 32-годишен германец, който се бил преместил да живее в Брацано ди Кормонс, местно село, едва преди няколко месеца. На същото място спасителните екипи откриха и тялото на 83-годишна жена от къща, затрупана от калните свлачища, съобщи пожарната служба.

През последните дни регионът беше засегнат от интензивни валежи, наводнили улици и мазета. Три къщи в село Брацано разрушени от свлачищата.

По предварителни данни сочат германецът е успял първоначално да достигне до безопасно място, но се е върнал да предупреди 83-годишната си съседка, при което е бил застигнат от последвалото кално свлачище, съобщават властите.

Местни медии уточняват, че мъжът е от южната германска провинция Бавария и през февруари тази година е отворил ресторант в селцето, след като често е посещавал района.