ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шофьорка блъсна и уби 70-годишен пешеходец в Чирпа...

Времето София 13° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21737978 www.24chasa.bg

Двама са загинали при кални свлачища в Италия

908
Проливни дъждове предизвиката кални свлачища в Северна Италия СНИМКА: Pixabay

Кални свлачища, предизвикани от проливните валежи, са убили двама души в Северна Италия, съобщиха италианските власти, цитирани от ДПА и БТА.

Едната от жертвите е 32-годишен германец, който се бил преместил да живее в Брацано ди Кормонс, местно село, едва преди няколко месеца. На същото място спасителните екипи откриха и тялото на 83-годишна жена от къща, затрупана от калните свлачища, съобщи пожарната служба.

През последните дни регионът беше засегнат от интензивни валежи, наводнили улици и мазета. Три къщи в село Брацано разрушени от свлачищата.

По предварителни данни сочат германецът е успял първоначално да достигне до безопасно място, но се е върнал да предупреди 83-годишната си съседка, при което е бил застигнат от последвалото кално свлачище, съобщават властите.

Местни медии уточняват, че мъжът е от южната германска провинция Бавария и през февруари тази година е отворил ресторант в селцето, след като често е посещавал района.

Проливни дъждове предизвиката кални свлачища в Северна Италия СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Надеждата за добра пенсия е в третия стълб