100 пожарникари се борят с огнена стихия в небостъргач в Загреб (Видео, снимки)

КАДЪР: Екс/@klaudi777

Около 100 пожарникари се борят с голям пожар в небостъргача "Вйесник" в Загреб, който гори от снощи, съобщи Хърватското радио и телевизия. По време на избухването на пожара в сградата не е имало никой, тъй като тя е била предимно изоставена. 

След като огънят започнал, той се разпространил вертикално и обхванал няколко етажа и покрива на небостъргача. Щетите са големи. Причината за пожара засега не е известна. 

Пожарната в Загреб заяви, че е получила само едно съобщение от граждани за пожара, въпреки че обикновено получават множество сигнали при големи пожари, съобщава БНТ.  

Небостъргачът "Вйесник" се намира на кръстовището на улица "Савска" и булевард "Славонска" в по-широкия център на Загреб и е един от градските символи на хърватската столица. 

Сградата е била седалище на вестник "Вйесник", чийто последен брой е публикуван на 20 април 2012 г., а печатницата е затворена от 2022 г. Въпреки това, сградата все още се нарича така, както и трамвайните и автобусните спирки. 

През миналото в и около небостъргача са се намирали около 20 редакции. Това е бил най-големият издател на вестници в бивша Югославия. 

Днес държавата е най-големият собственик на целия комплекс "Вйесник", който включва голяма територия на бившата печатница "Вйесникдд" в ликвидация, част от небостъргача, построен като пресцентър за Универсиадата през 1987 г., както и съпътстващи сгради и паркинги. 

КАДЪР: Екс/@klaudi777

