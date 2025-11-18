ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Коледната елха на Монтана засиява с нова украса и ...

12 души, сред които 9 деца, загинаха при пожар в жилищна сграда в Казахстан

Според съседите в дома е имало гости, тъй като предишната вечер собствениците са организирали празненство. Снимка: pixabay

12 жертви взе пожар, избухнал в двуетажна жилищна сграда в село Алгабас в южната казахстанска Туркестанска област, предаде националната новинарска агенция Казинформ.

При пристигането на пожарникарите беше установено, че огънят напълно е обхванал сградата. Спасителите разказаха, че по време на потушаването от дома са евакуирани трима души в безсъзнание, които са предадени на бърза помощ. Вътре са открити 12 загинали, включително девет деца. Според съседите в дома е имало гости, тъй като предишната вечер собствениците са организирали празненство.

„Спешните служби работят на място. Започнато е разследване. Причините за пожара се изясняват", обявиха спешните служби, цитирани от БТА.

Полицията в Туркестанска област съобщи, че е започнало разследване за неспазване на изискванията за противопожарна сигурност.

„В момента се извършват необходимите оперативно-следствени действия за установяване на всички обстоятелства около инцидента. Въз основа на резултатите от разследването ще бъде взето съответното процесуално решение", съобщи полицията.

