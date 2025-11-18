Кая Калас: ЕС няма достатъчно геополитическа мощ, когато не е единен

Когато е разединен, ЕС няма достатъчно геополитическа мощ, заяви европейският върховен представител по външната политика и сигурността Кая Калас на събитие в Брюксел, посветено на разширяването на Общността, посочва БТА.

Трябва да обясняваме защо разширяването на ЕС е важно за нас самите, то не е естествен процес, а резултат от геополитически промени, добави тя. В отговор на въпрос за Турция Калас отбеляза, че страната е в отстъпление по отношение на изискванията, свързани с външната политика. Имаме нужда от сътрудничество с Анкара по много въпроси, в много области имаме общи интереси. Вътрешната турска политика не е съобразена с европейските изисквания и това е проблем, обобщи Калас.

Еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилюс посочи, че разширяването е жизненоважно за ЕС от гледна точка на сигурността. Пред нас стои въпросът можем ли да се изправим срещу Русия при сегашното ниво на военните ѝ способности, придобити в последните години, допълни той.

Според него в ЕС трябва да се потърси отговор за дългосрочното бъдеще на Европа при трайната заплаха от авторитарен руски режим. Бихме могли да се опитаме да постигнем промяна, но това не би могло да стане, докато (Владимир) Путин и (Александър) Лукашенко са на власт в Русия и Беларус, каза той. Промяната може да дойде с успех на кандидатите за присъединяване към ЕС, това би имало голямо отражение за обществата в Русия и Беларус, отбеляза еврокомисарят. По неговите думи няма добър пример на държава от бившия СССР, която да е успяла самостоятелно.

В днешната среща участват също еврокомисарят по разширяването на ЕС Марта Кос, премиерите на Албания Еди Рама, на Черна гора Милойко Спаич, на Молдова Александру Мунтяну, председателят на парламента на Сърбия Ана Бърнабич, украинският вицепремиер Тарас Качка.