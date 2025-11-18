ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шофьорка блъсна и уби 70-годишен пешеходец в Чирпа...

Времето София 13° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21738294 www.24chasa.bg

Кремъл: Русия няма да участва в преговорите за Украйна в Турция утре

1848
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков

Представители на Русия няма да участват в преговорите за Украйна в Истанбул утре, обяви Кремъл, цитиран от Ройтерс и БТА.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви по-рано, че в сряда ще замине за Турция в опит да поднови преговорите с Русия за прекратяване на войната. Турски източник съобщи, че специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф ще се присъедини към планираните преговори.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред репортери: "Не, утре в Турция няма да има представители на Русия. Засега тези контакти се осъществяват без руско участие. Очакваме информация за какво всъщност ще се говори в Истанбул", предаде ТАСС.

Песков допълни, че Москва смята сделката с Франция за доставка на изтребители на Украйна за такава, за която може да се съжалява, и заяви, че тя не допринася за мира, предаде Ройтерс. Агенцията припомня, че вчера украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е сключил с Париж меморандум за намерение за придобиване на до 100 изтребителя "Рафал" Ф4.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Надеждата за добра пенсия е в третия стълб