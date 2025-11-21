ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Министър Уан Уънтао: Нидерландия направи първа стъпка в правилна посока към разрешаване на проблема с Nexperia

Вчера министърът на търговията Уан Уънтао проведе видео среща с британския министър на икономиката Питър Кайл, по време на която двамата размениха мнения по казуса с компанията за чипове Nexperia, съобщи КМГ.

Министър Уан Уънтао заяви, че действията на нидерландското Министерство на икономиката, които подтикват съда към неправилно решение, са основната причина за прекъсването на доставките на чипове от Nexperia за Европа. Въпреки това, той отбеляза, че последното решение на Нидерландия да спре изпълнението на административната заповед, с която държавата поема контрола над поделението на Nexperia в страната, е първа стъпка в правилна посока към разрешаване на проблема, пише КМГ. 

Питър Кайл заяви, че Великобритания също счита, че дългосрочното решение на казуса с Nexperia се състои в преодоляване на спора чрез преговори. Лондон е готов да обсъди този въпрос с Нидерландия и да съдейства за бързото възстановяване на сигурността и стабилността в глобалната верига за производство и доставки на чипове, добави той.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

