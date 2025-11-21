Китай разполага с над 18,64 млн. зарядни станции за електромобили

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Броят на зарядните станции за електромобили в Китай достигна над 18,64 милиона към края на октомври, което е увеличение с 54% спрямо предходната година, показват последни данни на Държавната енергийна администрация.

От тях около 4,53 милиона са обществени зарядни станции, а над 14,11 милиона са частни, като увеличението им спрямо миналата година е съответно с 39,5% и 59,4%, пише КМГ.

Комбинираната номинална мощност на обществените зарядни станции за електромобили е била приблизително 203 милиона киловата в края на октомври или средно 44,69 киловата.

През октомври китайското правителство представи тригодишен план за действие за подобряване на зарядната инфраструктура за електромобили в страната, целящ да създаде национална мрежа от 28 милиона станции, като капацитетът на обществените ще надхвърли 300 милиона киловата до края на 2027 г.