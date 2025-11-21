Международната спецоперация срещу трафика на антики е била командвана от център в София (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Разбитата престъпна група е финансирала незаконни разкопки в България, Гърция и други балкански страни, както и в Италия

Иззети са предмети и произведения на изкуството на стойност на 100 млн. евро

Над 3000 предмета и произведения на изкуството на стойност над 100 млн. евро са били открити при вчерашната международна операция срещу трафика на антики, която е била координирана от център в София, съобщава гръцката полиция.

Една от най-големите мрежи за контрабанда на антики беше разбита с подкрепата на Европол, арестувани са 35 души, един от които в Гърция. Той е 60-годишен. В операциите участваха полицейски и съдебни органи от Албания, Франция, Германия, Гърция, Италия и Обединеното кралство. Оперативните действия бяха координирани от центрове в София и Eurojust, а разследването продължава, тъй като се касае за сложна трафикантска мрежа на антики, с продажби както в Европа, така и извън нея, съобщават още гръцките власти.

Случаят започна да се разплита след обиск в България през 2020 г., при който властите иззеха приблизително 7000 културни предмета с безценна историческа и парична стойност. Находките бяха предимно гръко-римски антики със значителна историческа стойност. Явно става въпрос за иззетата колекция на бизнесмена Васил Божков, който тогава бе в Дубай.

По време на последната фаза на операцията, на 19 ноември, властите арестуваха 35 души в България. Претърсиха 131 къщи, превозни средства и сейфове (1 в Албания, 120 в България, 3 във Франция, 3 в Германия, 4 в Гърция). Иззеха на над 3000 предмета, включително златни и сребърни антични монети и други антики, с приблизителна стойност над 100 милиона евро, произведения на изкуството, оръжия, документи, електронно оборудване, над 50 000 евро в брой и злато.

Групата е финансирала незаконни разкопки в България, Гърция и други балкански страни, както и в Италия.

Местни контрабандисти, действащи от името на посредници, свързани с ръководството на групата, изглежда са играли ключова роля в незаконните дейности.

Колекцията, иззета през 2020 г., включва уникални предмети, някои от които датират от 2000 г. пр.н.е. Те включват маски, военно снаряжение, бижута, вази, чаши от тракийската и гръко-римската епоха.

Повечето от антиките нямат документи за произход или имат съмнителни документи от аукционни къщи във Франция, Германия, Обединеното кралство и Съединените щати.

Разследването на властите продължава.

Дирекцията за борба с трафика на хора и стоки към Дирекцията за борба с организираната престъпност в Гърция арестува грък в сряда сутринта (19.11), който е притежавал древни предмети и религиозни икони. Както беше съобщено от гръцката полиция, арестът му е извършен в изпълнение на нареждания на разследващи органи и след европейска заповед за разследване от българската прокуратура за участие на гръцки граждани в престъпна организация, чиито членове са участвали в незаконния трафик.

При едновременни претърсвания, извършени в домове в центъра на Атина, Саронида, Атика, Малесина, Фтиотида и в район на Халкидики, в присъствието на съдебни служители, археолози и екип от Дирекция „Криминални разследвания", в дома на обвиняемия са открити и иззети следните предмети:

-474 древни предмета (елинистичен и микенски период, фигурки на женски и мъжки фигури),

-4 древни монети,

-дървена икона на Свети Антоний, която попада в обхвата на законодателството за антиките,

-3 мобилни телефони и -4- цифрови носители за съхранение (USB),

-5 преносими компютри и -8- твърди дискове,

- триизмерен дигитален принтер (3D принтер),

-2 прецизни везни,

- множество гръцки и чуждестранни банкови документи, описващи транзакции и салда по сметки,

- снимки на древни предмети,

- множество книги, изобразяващи антики и търгове на древни предмети,

- 2 банкови карти,

- превозно средство и сумата от -3 200 евро.

Отбелязва се, че разследванията, проведени в района на Халкидики, са извършени от Поддирекцията за борба с организираната престъпност в Северна Гърция. Арестуваното лице е отведено в компетентната прокуратура.