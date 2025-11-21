ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Силни взривове и тази сутрин отекнаха в Одеса, руската атака с дронове продължава

Ударен блок в украинския град Одеса при предишно нападение от Русия. СНИМКИ: АРХИВ

Силни взривове и тази сутрин отекват в украинския град Одеса. Той е атакуван с дронове от руските сили от акваторията на Черно море, уточни началникът на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в своя канал в приложението "Телеграм", цитиран от БТА.

Сирените за въздушна тревога бяха задействани в 7:46 ч. местно време (също и българско). Местните власти призовават жителите да се укриват в бомбоубежища.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна.

В самия град Одеса живеят 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

