ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

31 са вече жертвите от руския удар по жилищен блок...

Времето София 15° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21760155 www.24chasa.bg

Русия обяви, че е свалила 33 украински дрона през изминалата нощ, 8 летища преустановили дейност

1636
Всеки голям украински дрон наричат Баба Яга. Кадър: Youtube/ WION

Силите на руската противовъздушна отбрана свалиха 33 украински безпилотни летателни апарата през изминалата нощ над пет руски области, Кримския полуостров и Черно море, съобщава Ройтерс, позовавайки се на руското Министерство на отбраната.

"В течение на изминалата нощ - от 23:00 ч. московско време на 20 ноември (22:00 ч. бълг. вр.) до 7:00 ч. (6:00 ч. бълг. вр.) на 21 ноември дежурните средства на противовъздушната отбрана прехванаха и унищожиха 33 украински безпилотни апарата от самолетен тип", се казва в съобщението на ведомството, цитирано от БТА.

Най-малко осем летища бяха принудени да преустановят дейността си вследствие на атаките, съобщи руската гражданска авиация - "Росавиация".

Двама души пострадаха в град Славянск на Кубан в Краснодарския край, а занятията в училищата и детските градини бяха преустановени поради атаката с дронове, съобщи местният център за извънредни ситуации.

Най-много дронове - по 7, бяха неутрализирани над територията на Смоленска и Ростовска област, а 6 - над Белгородска област, уточнява руското Министерство на отбраната.

В Ростовска област беше повреден електрически стълб, в резултат на което над 200 къщи останаха без ток, съобщи в "Телеграм" губернаторът на областта Юрий Слюсар.

Всеки голям украински дрон наричат Баба Яга. Кадър: Youtube/ WION

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание