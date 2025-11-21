Съгласието на Зеленски да преговоря по мирния план на Тръмп е водеща тема в западни издания

Съгласието на украинския президент Володимир Зеленски да преговаря по плана на американския президент Доналд Тръмп за мир в Украйна са централна тема в западния печат, съобщава БТА.

Украйна се опасява от натиск от страна на САЩ да приеме мирния им план, изготвен съвместно с Русия, пише в заглавие британският в. "Файненшъл таймс". Според украински официални представители Киев е подложен на силен натиск да приеме бързо мащабния мирен план, изготвен от администрацията на Тръмп съвместно с Москва, за да се сложи край на войната, отбелязва изданието.

Официалните представители и служител, запознат с въпроса, сравниха подхода на САЩ с агресивния натиск върху украинския президент Володимир Зеленски да приеме сделката за правата върху редкоземните елементи на Украйна по-рано тази година. Мирният план от 28 точки, одобрен вчера от Тръмп и разработен от преговарящите от САЩ и Русия, предвижда големи отстъпки от страна на Киев, които биха пресекли дългогодишните му червени линии, посочва "Файненшъл таймс".

Украински официални представители заявиха, че администрацията на Тръмп е съобщила на Зеленски и други членове на неговия екип, че Белият дом работи по "агресивен" график за финализиране на предложението, с цел да се сложи край на войната преди края на годината, обръща внимание британският вестник. Те добавиха, че американските официални представители очакват Зеленски да подпише споразумението "преди Деня на благодарността" - идния четвъртък, с цел да се представи мирно споразумение на Москва по-късно този месец и да се приключи процесът до началото на декември, посочва "Файненшъл таймс".

Изглежда обаче малко вероятно този график да бъде спазен, тъй като служители в канцеларията на Зеленски заявиха, че има няколко точки, които са ясни червени линии за Киев, коментира британското издание. Служителите добавиха, че работят върху контрапредложения, които да бъдат представени на американската страна. Украинското общество също вероятно ще се противопостави на всяка сделка, която се възприема като капитулация или като по-благоприятна за Москва, отбелязва "Файненшъл таймс".

Зеленски се срещна вчера с военна делегация от САЩ, водена от министъра на сухопътните войски Дан Дрискол, изгряваща звезда в Пентагона и близък съюзник на вицепрезидента Джей Ди Ванс, акцентира вестникът. По-късно украинският президент потвърди в публикация в "Екс", че е обсъдил мирния план с Дрискол.

Говорителят на американските въоръжени сили полковник Дейв Бътлър заяви пред репортери в Киев, че Дрискол и Зеленски "са се споразумели за скоростен график за подписване" на мирния план. "За начало това ще бъде споразумение между САЩ и украинците", каза той.

Досега украинските власти многократно са заявявали, че отстъпки като предаването на територии, които са под контрола на украинските сили, биха били неприемливи за обществеността в страната. Опозиционните сили в Украйна призоваха за отстраняването на влиятелния началник на канцеларията на Зеленски Андрий Ермак, както и за оставката на цялото правителство, посочва "Файненшъл таймс".

Зеленски ще преговаря с Тръмп за мирното споразумение, изработено от САЩ и Русия, което изисква болезнени отстъпки, извежда в заглавие друго британско издание - в. "Гардиън". Канцеларията на украинския президент потвърди вчера, че той е получил проекта за мирен план, изготвен от американски и руски представители, и че в следващите дни ще разговаря с Тръмп за "съществуващите дипломатически възможности и основните точки, необходими за постигането на мир".

В своето вечерно видеообръщение Зеленски заяви, че Украйна няма да предприеме нищо, което да попречи на дипломатическите усилия, посочва "Гардиън". Предпазливата реакция от страна на канцеларията на украинския президент последва гневното осъждане на плана от страна на някои украински официални представители, които го нарекоха "абсурден" и неприемлив, отбелязва британският вестник.

Европейците се противопоставят на "капитулацията" на Киев, пише в заглавие френският в. "Монд". Посланието е ясно и беше повторено многократно от европейските министри на външните работи вчера по време на Съвета "Външни работи" на ЕС в Брюксел. "Не може да има мир без Украйна, а Европа трябва да присъства на преговорите", припомни шведската външна министърка Мария Малмер Стенергард, цитирана от изданието.

"Това, което ние, европейците, винаги сме подкрепяли, е траен и справедлив мир, и приветстваме всички усилия за постигането му. Но за да функционира един план, украинците и европейците трябва да го подкрепят", предупреди ръководителката на европейската дипломация Кая Калас, обръща внимание "Монд".

Междувременно стана ясно, че специалният пратеник на Белия дом за Украйна и Русия - Кийт Келог, ще се оттегли през януари, пише изданието "Политико". Служител на Белия дом, пожелал да остане анонимен, потвърди вчера новината за оттеглянето.

Американският президент избра Келог да води преговорите за прекратяване на войната на Русия в Украйна скоро след като спечели втори мандат през ноември 2024 г. Бившият съветник по националната сигурност на вицепрезидента на Тръмп от първия му мандат - Майк Пенс, и пенсиониран генерал-лейтенант обаче изпадна в немилост пред служителите на Белия дом, които го сметнаха за прекален симпатизант на Украйна, отбелязва "Политико".

През пролетта Келог беше до голяма степен изключен от мирните преговори, като по-голяма роля поеха пратеникът за Близкия изток Стив Уиткоф и други висши служители, включително държавният секретар Марко Рубио, припомня изданието.

Мирното предложение, което Уиткоф разпространи тази седмица, съдържа няколко неприемливи за Украйна точки, оставяйки извън играта европейските представители, които смятаха, че президентът на САЩ е преминал на тяхна страна през последните месеци след първоначалния си скептицизъм спрямо Зеленски, посочва "Политико".

Планът призовава Украйна да отстъпи големи части от територията си и да приеме доброволно военни ограничения, наред с други отстъпки, но служители от двете страни на Атлантика подчертаха, че много аспекти от плана все още са в процес на договаряне, обобщава изданието.