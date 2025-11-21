ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

31 са вече жертвите от руския удар по жилищен блок...

Петима души, сред които и дете, пострадаха от руските дронове в Одеса

Силни взривове и тази сутрин отекват в украинския град Одеса. Снимка: Twitter/@mila__alien

Петима души, в това число и дете, пострадаха в резултат на масираната руска нощна атака с дронове срещу украинския град Одеса, съобщи началникът на Одеската областна военна администрация Олег Кипер, цитиран от БТА.

Щети са нанесени на граждански обект, добави той в своя канал в приложението "Телеграм".

"В резултат на нощните удари частично е разрушена къща, щети са нанесени на още домове в жилищната част на града. Ударени са и бензиностанция и административна сграда. Унищожени са няколко автомобила и са повредени камиони", се казва в информацията на Кипер

Силни взривове и тази сутрин отекват в украинския град Одеса. Засега няма нова информация за пострадали и щети. Градът е атакуван с безпилотни летателни апарати от руските сили от акваторията на Черно море, уточни Кипер.

Сирените за въздушна тревога бяха задействани в 7:46 ч. местно време (също и българско). Местните власти призовават жителите да се укриват в бомбоубежища, а съответните служби работят за неутрализиране на последствията.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна.

В самия град Одеса живеят 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

