31 са вече жертвите от руския удар по жилищен блок...

Трима души са загинали при земетресението с магнитуд 5,7 в Бангладеш

Земетресението е регистрирано в 10:38 ч. местно време (6:38 ч. българско време) близо до град Нарсингди, на над 30 км североизточно от столицата Дака. Снимка: DD News

Трима души загинаха, след като земетресение с магнитуд 5,7 разлюля Бангладеш, съобщи местната полиция, цитирана от Ройтерс.

Земетресението е регистрирано в 10:38 ч. местно време (6:38 ч. българско време) близо до град Нарсингди, на над 30 км североизточно от столицата Дака. Това предполага, че е възможно да има "значителен брой жертви", съобщи Геофизичният институт на САЩ, цитиран от Франс прес.

От своя страна, бангладешката метеорологична служба съобщи за земетресение с магнитуд 5,7, чийто епицентър е локализиран в град Мабхабди, в окръг Нарсингди, като добави, че трусът е продължил 26 секунди.

Земетресението е станало в час, в който голяма част от населението е било по домовете си в петък - почивен ден в страната с преобладаващо мюсюлманско население от 170 милиона души.

Трусът е бил усетен и в източни щати на съседна Индия, но на този етап няма постъпила информация за значителни щети там, поясни Ройтерс на базата на изявления на местните власти, цитиран от БТА.

Бангладеш е страна, която често е разтърсвана на земетресения, но последното значително земетресение на негова територия датира от 1896 г.

