Задържаха 42 тона български доматен сос в Бриндизи с "италиански" етикет

Над 42 тона доматен сос, произведен в България, бяха задържани в пристанище Бриндизи, след като местните власти установиха, че продукцията била подготвена да бъде продадена като италиански продукт. Откритието бе направено по време на съвместна операция на Агенцията за митници и монополи, финансовата полиция от Бриндизи и инспектори от Пулия и Базиликата. Те спряха за проверка два камиона, превозващи доматена смес, предназначена за две италиански предприятия.

Въпреки че придружаващите документи посочвали българския произход на продукта, разследващите откриха върху опаковките вече поставени етикети с надпис „Country of origin – Italy". Според властите това е било ясно намерение продуктът да бъде интегриран в националната производствена верига като суровина от италиански произход. По този начин доматеният сос, ключова съставка на пици и редица традиционни италиански ястия, е щял да бъде представян като емблематичен продукт на Италия, въпреки че реално е направен от български домати.

Правните представители на двете фирми, към които е бил насочен товарът, бяха официално обвинени за фалшиво деклариране на произход. Според първоначалните оценки евентуалната измама би донесла стотици хиляди евро незаконна печалба, като същевременно би подвела търговци и потребители, разчитащи на обозначението „Made in Italy" като гаранция за качество и произход. Италианските власти подчертаха, че подобна практика застрашава не само икономическата стабилност на сектора, но и доверието в националната хранително-вкусова индустрия.

Освен икономическите щети, институциите отбелязват и потенциалния риск за общественото здраве, тъй като не може да се изключи възможността в задържаната продукция да се съдържат вещества или замърсители, забранени от европейската нормативна уредба. Това допълнително утежнява случая, поставяйки под въпрос безопасността на суровината, която е била на крачка от пускане в търговската мрежа като „италиански" доматен сос.

Разследването продължава с цел установяване на всички участници в схемата и евентуални други доставки, които биха могли да бъдат свързани с подобни нерегламентирани практики. Според медиите случаят подчертава колко лесно един от символите на италианската кухня- доматеният сос, който е основата на традиционната пица, би могъл да се окаже произведен не в Италия, а от българска суровина с етикет като италиански продукт от висока класа.