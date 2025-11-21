ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Германският външен министър: Американският план за мир в Украйна не е окончателен

Германският външен министър Йохан Вадефул Снимка: Twitter/@HCN393

Германският външен министър Йохан Вадефул заяви днес, че разглежда предложения от САЩ план за мир в Украйна като списък от въпроси, които трябва да бъдат обсъдени спешно между Киев и Москва. Той обаче подчерта, че не е окончателен, съобщава Ройтерс, цитирано от БТА.

"Германската позиция съвпада с европейската позиция, а това означава, че подкрепяме Украйна. Искаме да гарантираме, че Украйна ще обсъди тези точки от позиция на силата", каза германският външен министър в Брюксел, където участва в среща с колеги от Индо-тихоокеанския регион.

