Лагард: Европа вече не може да разчита на стария модел за икономически растеж

Светът се е променил сериозно през последните години - геополитически, икономически и технологично, като Европа вече не може да разчита на стария си модел на икономически растеж, основан предимно на износ. Това заяви президентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в реч по време на Европейския банков конгрес, който се провежда във Франкфурт на Майн, съобщи БТА. ЕС трябва да развие потенциала на собствената си икономика, допълни тя.

Лагард посочва, че Европа дълго време е била най-отворената световна икономика и това е носело ползи - милиони работни места, силен растеж и високи търговски излишъци. Но с промяната в глобалната среда, като например водената от САЩ търговска политика, войната в Украйна и зависимостта от Китай, този модел се превръща от предимство в слабост, който прави икономиката на общността податлива на външни рискове. Износът е в застой, промишленото производство е под натиск, а Европа става все по-зависима от чужди пазари и суровини, предупреди Лагард.

Тя подчертава, че Европа е позволила огромна част от средствата й да бъдат инвестирани в САЩ, тъй като американските пазари осигуряват по-висока доходност. Това обаче създава порочен кръг - капиталът се изнася към по-продуктивни икономики, а европейската производителност изостава още повече, като финансовите потоци се използват повече за американски проекти, вместо за местни инвестиции.

В същото време ЕС е силно зависим от Китай за критично важни суровини и технологии. Анализи на ЕЦБ показват, че над 80 на сто от големите компании в еврозоната са силно зависими от китайски доставчици на редкоземни елементи, което прави Европа уязвима при евентуални проблеми във веригата на доставки, а това може да ограничи или спре производството в цели европейски сектори.

Лагард посочи, че Европа има и силни страни - силен трудов пазар, устойчиво търсене и високи инвестиции в дигитализация и изкуствен интелект. Дори когато икономическият растеж се забавя, заетостта остава висока, а инвестициите в нематериални активи (като софтуер и изкуствен интелект) се увеличават, каза тя.

Политиките на правителствата на страните от ЕС също помагат, особено финансовите стимули в областта на отбраната и инфраструктурата, които ще подкрепят растежа. ЕЦБ също смекчава условията чрез понижения на лихвите, за да подпомогне кредитирането и търсенето, отчита Лагард.

Президентът на ЕЦБ е категорична, че Европа трябва да отключи потенциала на единния си пазар, който въпреки 30 години на интеграция, остава фрагментиран. Вътрешните търговски бариери при услугите и стоките са толкова високи, че се равняват на „скрити тарифи". Според Лагард ЕС трябва да реформира управлението си, да разшири взаимното признаване, да опрости правилата и да въведе общоевропейски правни рамки, които фирмите могат доброволно да използват.

Лагард подчерта, че ако Европа успее да укрепи вътрешния си пазар и да създаде истински европейски капиталови пазари, това би позволило европейските спестявания да остават в Европа и да финансират европейски иновации. Така Старият континент би могъл да развие конкурентни компании в сектори като изкуствен интелект, зелени технологии и високотехнологични производства и да не изостава в тези сфери от САЩ и Китай. Според Лагард това е ключът към по-висока производителност и по-силна стратегическа автономия.

Тя предупреди, че ако Европа продължи да не предприема нужните стъпки или реформи през следващите шест години, това ще има сериозни негативни последствия за икономическия растеж, производителността и конкурентоспособността ѝ.

Настоящата година показва, че ЕС разполага с реални източници на икономическа сила и ако бъде използвана политическата воля за реформи, Европа може не само да защити икономиката си от външни шокове, но и да се превърне в пълноценен глобален икономически играч, който има контрол върху собствения си път на растеж и развитие.

Президентът на ЕЦБ подчерта, че ЕС не се нуждае от нови договори или революционни промени, а от политическа воля. Ако Европа направи единния пазар наистина единен, тя може да премине от икономическа устойчивост към формирането на истинска силна позиция в глобален мащаб, смята Лагард.