Чехия остава отворена за студенти от Виетнам

Председателят на чешкия Сенат Милош Вистърчил потвърди, че Чехия остава отворена за чуждестранни студенти, включително от Виетнам, предаде Виетнамската новинарска агенция (ВНА).

В рамките на стратегическото партньорство между Виетнам и Чехия се откриват нови възможности за сътрудничество, подчерта той.

Вистърчил направи това изявление по време на посещение в Дипломатическата академия на Виетнам, където присъства на подписването на Меморандум за разбирателство относно сътрудничеството между дипломатическите академии на двете страни, уточнява БТА.

Заместник-директорът на Дипломатическата академия на Виетнам Нгуен Тхи Тин посочи, че академията, която скоро ще отбележи 70-годишнина, е водещата институция във Виетнам за обучение по дипломация, професионално развитие и научни изследвания. Международното партньорство в образованието и научната дейност е ключов елемент в стремежа на учебното заведение да се превърне във водещ регионален и международен център за дипломатически изследвания, подчерта тя.

По думите ѝ подписаният Меморандум представлява важен етап, който ще насърчи контактите между хората и ще засили сътрудничеството между Виетнам и Чехия в областта на образованието и дипломатическата подготовка. Тин отбеляза, че споразумението е особено значимо, като се има предвид богатият опит на Чехия в образованието, науката и технологиите, инженерните науки и научните пробиви в екологията, както и фактът, че страната е обучила над 30 000 виетнамски студенти през годините.

Документът предвижда рамка за обмен на съвременни методи на преподаване и научна работа между академиите на Чехия и Виетнам, както и нови възможности за обмен на студенти, преподаватели и учени чрез съвместни обучения, работилници и семинари.