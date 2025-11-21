Русия атакува Одеса с нови 20 дрона

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Руските въоръжени сили подлагат на нова атака с 20 дрона украинския град Одеса тази сутрин, съобщи началникът на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в приложението "Телгерам".

Нанасят се удари във всички райони, като се чуват силни взривове.

Властите призовават жителите да се укриват в бомбоубежища. Въздушната тревога, обявена в 7:46 ч. (и българско време), не е била отменяна.

От нощната атака има петима пострадали.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са третата по численост общност според последното официално преброяване в Украйна, припомня БТА.

В самия град Одеса живеят 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.