ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

31 са вече жертвите от руския удар по жилищен блок...

Времето София 15° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21760773 www.24chasa.bg

Русия атакува Одеса с нови 20 дрона

1904
Военен дрон /илюстративна/ Снимка: Снимка: X/@IranObserver0

Руските въоръжени сили подлагат на нова атака с 20 дрона украинския град Одеса тази сутрин, съобщи началникът на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в приложението "Телгерам".

Нанасят се удари във всички райони, като се чуват силни взривове.

Властите призовават жителите да се укриват в бомбоубежища. Въздушната тревога, обявена в 7:46 ч. (и българско време), не е била отменяна.

От нощната атака има петима пострадали.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са третата по численост общност според последното официално преброяване в Украйна, припомня БТА.

В самия град Одеса живеят 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

Военен дрон /илюстративна/

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание