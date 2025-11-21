Белгия дава половин милиард евро за битката с дронове

Белгия ще вложи в борбата с дронове половин милиард евро, съобщиха местни медии, като се позоваха на данни на министерството на отбраната.

През последните седмици в страната бяха засечени дронове в района на военни обекти, атомна централа, ядрен изследователски център и няколко летища.

Заради тези случаи властите приеха план за спешни действия за 50 милиона евро. Медиите уточняват, че 10 пъти повече средства се предвиждат за цялостно оборудване на въоръжените сили със способности за противодействие на дронове и това ще включва средства за заглушаване на сигнали, засичане, проследяване, прехващане и унищожаване.

Белгийското министерство на отбраната е подписало тази седмица договор с дружество от Латвия за доставка на "ловци на дронове" - чисто нова разработка за обезвреждане на вражески летателни апарати, насочвани от разстояние. Предвижда се също Белгия да придобие оръдия за сваляне на безпилотни летателни средства и да прилагане изкуствен интелект в оценката на обстановката в областта на сигурността, информира БТА.