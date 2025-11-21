ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

31 са вече жертвите от руския удар по жилищен блок...

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

38 миряни отвлечени от църква в Нигерия, похитителите искат откуп

Знамето на Нигерия СНИМКА: Pixabay

Въоръжени мъже са похитили във вторник 38 миряни от църква в западния нигерийски щат Квара и настояват за откуп в размер на 100 милиона найри (около 69 000 долара или 116 553,60 лева) за всеки от тези хора, заяви нигерийски свещеник пред Ройтерс.

По-рано днес бе съобщено, че 52 ученички са били отвлечени от католическо училище в съседния щат Нигер отново от въоръжена групировка, като местните власти заявиха, че службите за сигурност са започнали издирване, припомня БТА.

Нападенията въоръжени групировки и отвличанията в последно време показват нагледно проблема с несигурността в Нигерия, отбелязва Ройтерс.

