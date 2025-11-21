ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Боен самолет се разби по време на авиошоу в Дубай, пилотът е загинал (Видео, обновена)

Индийски боен самолет се разби в Дубай КАДЪР: Екс/@DD_Geopolitics

Боен самолет HAL Tejas, използван от индийските въздушни сили, се разби по време на демонстрационен полет, наблюдаван от множество зрители в Дубай, съобщи "Скай нюз". 

Медийният офис на Дубай потвърди, че един пилот е загинал при катастрофата. 

Черен дим се е издигнал над международното летище Al Maktoum в Дубай. На мястото на инцидента са се чули сирени. 

Според свидетел, машината се преобърнала на ниска височина, преди да падне и да избхуне в пламъци на около 1,6 км от мястото на изложението, пише БТА. 

Индийски боен самолет се разби в Дубай КАДЪР: Екс/@DD_Geopolitics

