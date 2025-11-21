Боен самолет се разби по време на авиошоу в Дубай, пилотът е загинал (Видео, обновена)

Боен самолет HAL Tejas, използван от индийските въздушни сили, се разби по време на демонстрационен полет, наблюдаван от множество зрители в Дубай, съобщи "Скай нюз".
Медийният офис на Дубай потвърди, че един пилот е загинал при катастрофата.
Черен дим се е издигнал над международното летище Al Maktoum в Дубай. На мястото на инцидента са се чули сирени.
Според свидетел, машината се преобърнала на ниска височина, преди да падне и да избхуне в пламъци на около 1,6 км от мястото на изложението, пише БТА.