Боен самолет се разби по време на авиошоу в Дубай, пилотът е загинал (Видео, обновена)

Боен самолет HAL Tejas, използван от индийските въздушни сили, се разби по време на демонстрационен полет, наблюдаван от множество зрители в Дубай, съобщи "Скай нюз".

Медийният офис на Дубай потвърди, че един пилот е загинал при катастрофата. 🇦🇪 A fighter jet crashed at the Dubai Airshow. It was reportedly an Indian HAL Tejas.



The crash occurred at the Dubai Airshow around 14:10 local time at Al Maktoum International Airport in Dubai. pic.twitter.com/SQHbF1MRkt — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) November 21, 2025

Черен дим се е издигнал над международното летище Al Maktoum в Дубай. На мястото на инцидента са се чули сирени.