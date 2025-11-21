Двама палестински тийнейджъри убити при израелска атака

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Израелските въоръжени сили убиха през нощта двама палестински тийнейджъри по време на операция близо до Рамала на окупирания Западен бряг на река Йордан, съобщиха местни жители, цитирани от Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че инцидентът е станал на фона на ескалация на насилието и увеличаването на броя на жертвите на Западния бряг.

Израелски войници са открили огън по 16-годишния Сами Ибрахим Машайха и 18 годишния Амр Халед ал Марбуа в град Кфар Акаб, като и двамата по-късно са починали от раните си, съобщи здравното министерство на Палестинската автономия, която се ползва с ограничено самоуправление на Западния бряг, предава БТА.

Палестинската новинарска агенция УАФА съобщи, че израелските сили са провели операция в Кфар Акаб през нощта, разполагайки войници по улиците и покривите на сградите преди те да открият огън.

Попитана за коментар, израелската армия препрати въпросите към израелската гранична полиция - подразделение на израелската национална полиция, откъдето засега не са отговорили на запитването.

Макар споразумението за прекратяване на огъня в ивицата Газа от 10 октомври до голяма степен да спря войната в анклава между Израел и "Хамас", Западният бряг става сцена на ескалация на насилието, отбелязва Ройтерс.

Палестинците там през последните две години се сблъскват със затягане на военните ограничения, които засягат тяхната свобода на движение.

Атаките срещу палестинци от страна на еврейски заселници също ескалират.

Снощи еврейски заселници атакуваха населени места близо до Наблус, подпалвайки домове на палестинци в Хуара и Абу Фала, съобщиха местни жители.