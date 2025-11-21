ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

31 са вече жертвите от руския удар по жилищен блок...

Времето София 15° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21761418 www.24chasa.bg

Двама палестински тийнейджъри убити при израелска атака

1180
Израелските въоръжени сили убиха двама палестински младежи. СНИМКА: Pixabay

Израелските въоръжени сили убиха през нощта двама палестински тийнейджъри по време на операция близо до Рамала на окупирания Западен бряг на река Йордан, съобщиха местни жители, цитирани от Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че инцидентът е станал на фона на ескалация на насилието и увеличаването на броя на жертвите на Западния бряг.

Израелски войници са открили огън по 16-годишния Сами Ибрахим Машайха и 18 годишния Амр Халед ал Марбуа в град Кфар Акаб, като и двамата по-късно са починали от раните си, съобщи здравното министерство на Палестинската автономия, която се ползва с ограничено самоуправление на Западния бряг, предава БТА.

Палестинската новинарска агенция УАФА съобщи, че израелските сили са провели операция в Кфар Акаб през нощта, разполагайки войници по улиците и покривите на сградите преди те да открият огън.

Попитана за коментар, израелската армия препрати въпросите към израелската гранична полиция - подразделение на израелската национална полиция, откъдето засега не са отговорили на запитването.

Макар споразумението за прекратяване на огъня в ивицата Газа от 10 октомври до голяма степен да спря войната в анклава между Израел и "Хамас", Западният бряг става сцена на ескалация на насилието, отбелязва Ройтерс.

Палестинците там през последните две години се сблъскват със затягане на военните ограничения, които засягат тяхната свобода на движение.

Атаките срещу палестинци от страна на еврейски заселници също ескалират.

Снощи еврейски заселници атакуваха населени места близо до Наблус, подпалвайки домове на палестинци в Хуара и Абу Фала, съобщиха местни жители.

Израелските въоръжени сили убиха двама палестински младежи. СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание