31 са вече жертвите от руския удар по жилищен блок...

ЕК ни дава на съд заради мръсен въздух

Европейската комисия СНИМКА: Pixabay

Европейската комисия съобщи, че е решила да предяви иск пред Съда на ЕС срещу България, Литва, Португалия и Швеция за неспазване на ангажиментите за намаляване на емисиите от няколко замърсителя на въздуха, съобщи БТА.

Европейските правила предвиждат цели за намаляване на емисиите от няколко замърсителя, които всяка държава трябва да постигне в годините между 2020 и 2029 г., както и по-високи намаления след 2030 година. Държавите от ЕС са длъжни да създадат и обновяват национални програми за контрол на замърсяването на въздуха, за да покажат как тези ангажименти ще бъдат изпълнени, се пояснява в съобщението.

България, Португалия и Швеция не са изпълнили ангажимента си за намаляване на емисиите на амоняк, а Литва - на азотни оксиди и неметанови летливи органични съединения.

През януари 2023 г. ЕК изпрати официални уведомителни писма до 14 държави, които не са изпълнили ангажиментите си за намаляване на емисиите за 2020 година. Амонякът е замърсителят, за който повечето държави не са изпълнили задълженията си. След оценка на постъпилите данни за времето до 2021 г. комисията издаде мотивирани становища за девет от тези 14 държави. Последните данни за емисиите до 2023 г. показват трайни недостатъци в постигането на ангажиментите за намаляване на емисиите за някои държави. Според комисията усилията на властите досега са недостатъчни и затова предявява иск пред Съда на Европейския съюз.

Комисията ще вземе решение за по-нататъшни действия, когато е необходимо, се допълва в съобщението.

