Мечка нападна ученици и учители в Канада, двама са в критично състояние

Мечка гризли нападна група ученици и учители на планинска пътека в канадската провинция Британска Колумбия, като при атаката са пострадали 11 души, двама от които са в критично състояние, предаде Асошиейтед прес.

Нападението се е случило вчера следобед в района на Бела Кула, на 700 километра северозападно от град Ванкувър. Местните власти от коренното население нуксалк, съобщиха късно снощи, че "агресивната мечка" все още е на свобода, а полицията и служители на природозащитната служба са на мястото на инцидента.

"Служителите на реда са въоръжени. Останете вкъщи и се отдалечете от магистралата", съобщиха местните власти в публикация в социалните мрежи.

Нуксалк са общност от коренното индианско население, които населяват района на Бела Кула, съобщи БТА.

Двама души са в критично състояние, а други двама са с тежки наранявания, съобщи говорител на службата за спешна медицинска помощ. Останалите са получили медицинска помощ на мястото на инцидента.

Вероника Скунър, родител на едно от децата, разказа, че много хора са се опитали да спрат мечтата гризли при нападението, но един учител "е понесъл цялата тежест" на атаката и е сред пострадалите, които са били откарани с хеликоптер към болницата.

Десетгодишният син на Вероника Скунър, Алварес, бил в групата на четвъртокласниците и петокласниците, която е била нападната от мечката. "Той каза, че мечката е тичала толкова близо до него, но е преследвала някой друг", заяви Скунър. Тя подчерта, че някои деца са били напръскани със спрей против мечки, докато учителите са се борели с агресивното животно.

Училището, управлявано от властите от местното население нуксалк в Бела Кула, съобщи в социалните мрежи, че учебното заведение ще бъде затворено днес и ще предлага консултации с експерти за справяне с травмите от нападението. "Трудно е да знаеш какво да кажеш в този особено труден момент. Много сме благодарни на нашия екип и на нашите ученици", се казва в съобщението.