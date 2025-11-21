ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

31 са вече жертвите от руския удар по жилищен блок...

ЕС не е получил официално плана за Тръмп за прекратяване на войната в Украйна

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антонио Коща заявиха, че ЕС все още не е получил официално американския план за прекратяване на войната в Украйна, предаде Франс прес.

Двамата висши европейски представители са в Йоханесбург, където ще участват в срещата на върха на Г-20, уточнява БТА.

„На този етап няма смисъл да коментираме плана", заяви Коща, след като съобщи, че официално ЕС не е получил плана.

"План от 28 точки беше направен обществено достояние. Ние ще дискутираме ситуацията едновременно с европейските лидери и с лидерите, които са тук за Г-20", заяви Урсула фон дер Лайен. Тя добави, че ще се обади и на президента на Украйна Володимир Зеленски, за да обсъди въпроса с него.

Днес Зеленски ще разговаря по телефона и с британския премиер Киър Стармър, с германския канцлер Фридрих Мерц и с президента на Франция Еманюел Макрон, който е на обиколка в Африка.

