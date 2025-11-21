ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

31 са вече жертвите от руския удар по жилищен блок...

Нетаняху свика кабинета за сигурност заради сблъсъци с еврейски заселници на Западния бряг

Бенямин Нетаняху

Израелският премиер Бенямин Нетаняху свика кабинета за сигурност на страната, който включва военнослужещи и служители от полицията и вътрешното разузнаване "Шин Бет", за да обсъди увеличаващите се сблъсъци с еврейски заселници на окупирания Западен бряг на река Йордан, съобщи днес израелски правителствен служител, цитиран от Асошиейтед прес.

Канцеларията на премиера не отговори на въпроси на журналисти за конкретните теми, които са били обсъдени. Израелският правителствен служител уточни, че кабинетът ще бъде свикан за второ заседание.

Нетаняху е подложен на натиск от страна на САЩ, които настояват за слагане на край на насилието на Западния бряг, което би застрашило мирния план на Вашингтон за Газа, одобрен от Съвета за сигурност на ООН, отбелязва АП. Планът разрешава разполагането на международни мироопазващи сили в региона и предвижда възможно създаване на независима палестинска държава.

Нетаняху, от своя страна, нарече извършителите на атаки на Западния бряг "шепа екстремисти" и призова силите на реда да ги преследват заради "опитите на заселниците да вземат закона в собствените си ръце."

Правозащитни групи и палестински граждани обаче казват, че проблемът не се дължи само на няколко "черни овце" и че атаките от страна на еврейски заселници на окупираната палестинска територия са станали нещо обичайно, предава БТА.

