Англия ще дава помощи на чужденци само ако имат британски паспорт (Обзор)

Разчитащите на социално подпомагане ще чакат по-дълго за постоянен статут

Великобритания се готви да сложи край на лесното получаване на социални помощи и жилища от чужденци, на които доста българи разчитат на Острова. Вътрешният министър Шабана Махмуд внесе законодателни промени в парламента, които предвиждат те вече да се дават на имигранти, притежаващи британско гражданство, а не само постоянен статут, както е сега.

Освен това се променят и правилата за получаване на статут, който е задължително условие за вземане на британски паспорт. В момента той става постоянен след 5 години легален престой в страната.

Дошлите след 2021 г. в Обединеното кралство обаче ще трябва да чакат двойно по-дълго, или 10 години. Ако през това време им се наложи да вземат някакви социални помощи в рамките на 12 месеца, ще могат да кандидатстват за постоянен статут след 15 г. При по-продължително подпомагане пък ще чакат 20 г., което е най-дългият срок в Европа за легално заселване.

Изключение ще се прави за работещи в търсени професии като лекари и медицински сестри, които ще получават постоянен статут след 5 г. престой. Още по-бързо той ще се дава на високоплатени предприемачи и международно признати таланти в различни области. Те ще го вземат след само три години живот на Острова.

Целта е да се намалят идващите във Великобритания чужденци, които тежат на социалната ѝ система, но да не се отблъскват търсени кадри и бизнесмени, готови да инвестират в страната. “Миграцията винаги ще бъде жизненоважна част от историята на Великобритания, но мащабът на пристигащите през последните години е безпрецедентен”, заяви министър Махмуд. Тя допълни, че заселването в Обединеното кралство не е право, а привилегия, която трябва да се заслужи.

Промените няма да засегнат дошлите преди Брекзит на Острова българи, но от тях могат да пострадат техни роднини, пристигнали след 2021 г. По думите на Махмуд става въпрос за общо над 2 млн. души, които са се установили във Великобритания през последните 4 години, като 1,6 млн. от тях ще отговарят на досегашните условия за постоянен статут до 2030 г. Затова британското правителство се надява бързо да прокара промените в миграционно законодателство през парламента, за да не бъде възможно това за всички. На депутатите е даден срок до 12 февруари да правят предложения по измененията, но някои вече споделиха, че ще ги подкрепят, защото са получили десетки писма от свои избиратели. Те им пишат, че са гневни от източването на британската социална система от чужденци. Темата стана особено чувствителна, след като петима българи бяха осъдени миналата година за организиране на схема, по която стотици хора са взели незаконно помощи за общо 54 млн. паунда.