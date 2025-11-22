Експерт на ООН по правата на човека призовава САЩ да отменят санкциите срещу Куба

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Експерт на ООН по правата на човека призова САЩ да отменят санкциите, наложени на Куба, позовавайки се на въздействието на дългогодишните търговски и финансови ограничения върху положението на острова - от образователната система до продоволствената сигурност и здравеопазването, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Алена Духан, специален докладчик на ООН по правата на човека, заяви, че санкциите на САЩ срещу Куба „не отговарят на широк брой международни правни норми".

Така нареченото търговско ембарго или блокада, според нея, „значително изостря хуманитарната ситуация в Куба... и цели да ѝ попречи да получава каквито и да било икономически приходи, особено в твърда валута".

Коментарите ѝ в Хавана повториха тези на мнозинството от страните членки на ООН, които миналия месец с преобладаващо мнозинство призоваха за прекратяване на икономическото ембарго на САЩ срещу Куба.

Гласуването в ООН носи глобална политическа тежест, но единствено Конгресът на САЩ може да отмени ембаргото от ерата на Студената война.

САЩ отдавна твърдят, че комунистическото правителство на Куба само си е причинило икономическите проблеми и твърди, че Хавана използва търговското ембарго, за да отклони вината за своите провали и „некомпетентност".

Духан, която е на посещение на острова от миналата седмица, заяви пред репортери, че се е срещнала с представители на публичния и частния сектор на Куба, за да оцени въздействието на ембаргото.

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп засили санкциите срещу дългогодишния си враг, връщайки Куба в американския списък на държавите, спонсори на тероризма, затягайки правилата за паричните преводи и спирайки миграционните програми от ерата на Байдън.