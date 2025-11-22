САЩ предупредиха авиокомпаниите за потенциален риск във въздушното пространство на Венецуела

Федералната авиационна администрация (FAA) на САЩ издаде в петък предупреждение към авиокомпаниите, в което ги предупреждава за „потенциално опасна ситуация" при прелитане над Венецуела и ги призовава да бъдат внимателни, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

FAA се аргументира с „влошаващата се ситуация със сигурността и засилената военна активност във или около Венецуела" и казва, че заплахите могат да породят рискове за самолетите на всички височини.

През последните месеци в региона се наблюдава голямо струпване на американски военни сили, включително най-големия самолетоносач на САЩ „Джералд Форд" и изтребители F-35.

Правителството на американския президент Доналд Тръмп разпореди и атаки срещу плавателни съдове, които идват от Венецуела и други латиноамерикански страни и предполагаемо транспортират наркотици.

Директните полети на американски пътнически и товарни превозвачи до Венецуела бяха прекратени още през 2019 г., но някои авиокомпании от САЩ преминават през венецуелското въздушно пространство при полетите си до и от други южноамерикански страни.

„Америкън еърлайнс" обяви в петък, че е спряла полетите над Венецуела още през октомври. „Делта еърлайнс" и „Юнайтед еърлайнс" все още не са реагирали на предупреждението.

Документът на FAA обаче не забранява изрично полетите над страната.

Авиационната администрация на САЩ съобщи, че от септември има увеличени смущения в Глобалната навигационна сателитна система във Венецуела, както и „активност, свързана с повишаване на военната готовност на Венецуела". „Венецуела извърши многобройни военни учения и разпореди масова мобилизация на хиляди (военнослужещи) от военните и резервните сили", се казва в съобщението на FAA, в което се уточнява, че в никакъв момент Венецуела не е показала намерение да вземе на прицел гражданската авиация.

Агенцията допълва, че въоръжените сили на Венецуела разполагат с модерни изтребители и с многобройни бойни системи, способни да достигнат и да надхвърлят височините, на които летят гражданските полети, и че има потенциален риск на ниски височини от противовъздушните ѝ системи и зенитна артилерия.