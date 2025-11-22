На 91-годишна възраст в Милано почина грандамата на италианската естрада Орнела Ванони, съобщават италиански издания, цитирани от БТА.

Ванони се е почувствала зле у дома си си вчера. Дошлите на място медици са констатирали, че е починала от инфаркт.

Орнела Ванони е родена в Милано на 22 септември 1934 г. и е не само прочуто име в италианската естрада, но е била също и актриса и телевизионна водеща. Нейният талант бележи историята на музиката, спектакъла и телевизията в Италия.

Кариерата си в музиката Ванони започва през далечната 1956 г. Певицата продължава да издава нови албуми до края на живота си. За над 70 години на музикалната сцена тя има над 100 албума, компилации и дискове от изпълнения на живо, продадени в над 55 милиона екземпляра. Сред най-големите й успехи са парчетата "Senza fine" („Без край"), "Che cosa c'è" („Какво има"), "L'appuntamento" („Срещата"), "Tristezza" („Тъга"), "La musica è finita", („Музиката свърши"), „Una ragione di più" („Още една причина") и "Io ti darò di più" („Ще ти дам повече").

През годините Орнела Ванони си е сътрудничила с Джино Паоли, Паоло Конте, Фабрицио де Андре, Лучо Дала, Ренадо Дзеро, Рикардо Кочанте, Рон Картър, Джордж Бенсън, Хърби Хенкок. В последно време тя не избягваше и сътрудничество с млади таланти на италианската музика.

Орнела Ванони е участвала осем пъти на фестивала на италианската песен в Сан Ремо. През 1968 г. се класира на второ място с „Casa bianca" („Бяла къща"). Класирала се е и три пъти на четвърто място с парчетата "La musica è finita" през 1967, "Eternità" („Вечност") през 1970 г. и "Alberi" („Дървета") през 1999 г. През 1999 г. получава наградата на Сан Ремо за цялостна кариера.

С открояващ се глас, вродена елегантност, с изненадващо чувство за хумор и желание да експериментира в музиката Орнела Ванони беляза живота на поколения италианци, коментират италианските издания.

Миналата година през октомври Орнела Ванони издаде последния си албум "Diverse" („Различни"), който включва нейни водещи хитове в модерна трактовка. По този повод Ванони казваше, че един творец трябва да е в крак с времето и да съумява да бъде актуален, без да изневерява на себе си.