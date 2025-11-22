Мнозинството от германците подкрепят плановете за доброволна военна служба

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Мнозинството от германците биха подкрепили програма за доброволна военна служба според проучване, поръчано от ДПА, предава БТА.

По-рано този месец коалицията на канцлера Фридрих Мерц се съгласи на реформа на военната служба, която първоначално ще се основава на доброволно участие.

Съгласно плана всички 18-годишни мъже трябва да попълнят въпросници и да се явят на медицински преглед за наборна служба.

Проучването, проведено от „Югов", установи, че 62% от анкетираните подкрепят такъв модел, докато 31% са против, а 7% не са отговорили.

Анкетираните от „Югов" са по-скептични към наборната служба, ако доброволното записване не е успешно. Проучването установи, че 53% смятат, че планът е „напълно" или „донякъде" уместен, докато 37% казват, че е „напълно" или „донякъде" неуместен, а 10% не знаят или не са отговорили.

Проучването е обхванало 2387 души между 14 и 18 ноември. Резултатите имат статистическа грешка между 0,87 и 2,01 процентни пункта.

Германия прекрати задължителната военна служба през 2011 г., но тя може да бъде възстановена с обикновено парламентарно мнозинство.