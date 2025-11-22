Двама са пострадали при снощна атака с дронове в украинския Измаилски район

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Оперативният щаб на Измаилската районна държавна администрация в Одеска област съобщи във „Фейсбук", че са пострадали двама души и са регистрирани щети по гражданската инфраструктура в Измаилски район след среднощната атака с дронове, предаде БТА.

„За пореден път районът ни беше подложен на масирано нападение. Въпреки ефективната работа на силите за противовъздушна отбрана, щети са нанесени на фасади, покриви и остъкляването на административни сгради, както и на паркинг, където са повредени 11 камиона", се казва в съобщението на оперативния щаб.

Всички екстрени служби работят по отстраняване на последиците от нападението.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

След административно-териториалната реформа през 2020 г. Измаилски район включва 6 общини (Измаилска, Ренийска, Килийска, Вилковска, Суворовска и Сафяновска) с население 207 333 души по последни данни от 2021 г. Българите са трети и съставят 24,9 % от общия брой от населението на областта.