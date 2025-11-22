ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Южноафриканският президент призова Г-20 за сътрудн...

КМГ: Китай изпрати писмо до Антониу Гутериш относно изказванията на Санае Такаичи, свързани с Тайван

На 21 ноември постоянният представител на Китай в ООН Фу Цун изпрати писмо до генералния секретар Антониу Гутериш, с което официално изясни позицията на китайското правителство относно грешните изказвания и действия на японския премиер Санае Такаичи по отношение на Китай. Писмото ще бъде разпространено до всички държави като официален документ на Общото събрание на ООН.

В писмото си Фу Цун разкри, че Санае Такаичи открито направи провокативни забележки към Тайван по време на свои изказвания в парламента. Това е първият път след поражението на Япония през 1945 г., когато японски лидер официално защитава идеята, че „ако Тайван е в беда, Япония е в беда" и я свързва с упражняването на правото на колективна самозащита. Това е и първият път, когато Япония изразява намерения за военна намеса в Тайванския въпрос, заплашвайки Китай с прилагане на сила. Такива изказвания рязко нарушават основните интереси на Китай.

Тайван е свещена територия на Китай. Ако Япония се осмели да се намеси със сила в ситуацията в Тайванския проток, това би представлявало акт на агресия. Китай решително ще упражнява правото на самоотбрана, предвидено в Устава на ООН и международното право, и твърдо ще защитава националния си суверенитет и териториалната си цялост.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

