ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Южноафриканският президент призова Г-20 за сътрудн...

Времето София 16° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21766024 www.24chasa.bg

КМГ: Хъ Лифън се срещна с бившия помощник на президента на САЩ по въпросите на националната сигурност

КМГ

1476
Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Вчера Хъ Лифън, член на Политбюро на ЦК на ККП и вицепремиер на Държавния съвет, се срещна със Стивън Джон Хадли, бивш помощник на президента на САЩ по въпросите на националната сигурност и изпълнителен заместник-председател на Атлантическия съвет.

Хъ Лифън заяви, че Китай и Съединените щати имат широко пространство за сътрудничество и широки общи интереси, а икономиката и търговията трябва да продължат да бъдат двигател на китайско-американските отношения. „Надяваме се, че Атлантическият съвет ще играе активна роля за насърчаване на стабилното развитие на двустранните търговско-икономически отношения."

Хадли даде висока оценка на резултатите от срещата на двамата държавни глави, като заяви, че стабилността на американско-китайските отношения е много важна. Той също така изяви готовност да продължи да насърчава обмена и диалога между САЩ и Китай.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Завещание на седмицата: Ваканцията за еврото - като ревизията в соца