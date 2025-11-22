ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Нанкин беше домакин на форум за международно сътрудничество по „Един пояс, един път“

Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Форумът за международно сътрудничество между мозъчни тръстове в рамките на инициативата „Един пояс, един път" за 2025 г. беше открит в петък в Нанкин, провинция Дзянсу. Събитието, организирано от информационна агенция „Синхуа", събра над 300 участници от повече от 30 държави — дипломати, експерти и журналисти.

Като водещ инициатор на Мрежата за изследвания по „Един пояс, един път" (Belt and Road Studies Network; BRSN), „Синхуа" ще продължи да работи с международни медии и мозъчни тръстове за по-висококачествени новинарски материали и политически изследвания, както и за изграждане на по-високо равнище на многостранна платформа за обмен.

Паралелно се проведе и годишната среща на Съвета на инициаторите на BRSN — международна мрежа, създадена от „Синхуа" и фокусирана върху висококачественото развитие на инициативата „Един пояс, един път".

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

