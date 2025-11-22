САЩ и Китай проведоха преговори за морска сигурност в Хавай

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американските и китайските военни са провели тази седмица „откровени и конструктивни" преговори за морска сигурност, съобщи днес китайският флот, докато двете суперсили постепенно възстановяват военните комуникации след няколко месеца на търговско напрежение, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Срещите на работно ниво се проведоха от 18 до 20 ноември в Хавай публикация в официалния профил в социалните медии на ВМС на Народно-освободителната армия на Китай.

Американските и китайските военни представители преди това проведоха преговори през април - първата подобна среща на работно ниво по военни въпроси от началото на втория мандат на президента на САЩ Доналд Тръмп. Разговорите се провеждат два пъти годишно.

„Двете страни проведоха откровен и конструктивен обмен на мнения относно текущата ситуация в морската и въздушната сигурност между Китай и САЩ", се казва в публикацията на китайския флот.

В изявлението Китай също така критикува операциите на САЩ за свобода на корабоплаване. Тези операции често се извършват в Тайванския проток и Южнокитайско море, международни води, над които Китай претендира за суверенитет.

„Китай решително се противопоставя на всяко нарушение и провокация", заявиха китайските военноморски сили в изявлението си, визирайки морското и въздушно преминаване транзит от американските сили.

Двете страни обсъдиха и „типични случаи на военноморски и въздушни срещи между двете военни, за да помогнат на фронтовите военноморски и военновъздушни сили на Китай и САЩ да взаимодействат по-професионално и безопасно", се казва още в изявлението.

Пентагонът настоява за подобряване на комуникацията с Китай относно военната му модернизация и регионалната му позиция, призовавайки за по-голяма прозрачност относно натрупването на ядрени оръжия и повече дискусии на ниво театър с военните командири.

Работната група ще проведе последващото си заседание през 2026 г., се казва в изявлението.