ФБР след мащабно разследване: 20-годишният, стрелял по Тръмп, е действал сам

20-годишният Томас Матю Крукс, който стреля по Доналд Тръмп на предизборния митинг в Бътлър на 13 юли 2024 г., е действал изцяло сам.

Това сочат последните заключения на ФБР след едно от най-мащабните разследвания, провеждани някога по повод на нападение срещу американска политическа фигура, както го описват служители на бюрото, съобщи Fox News.

Крукс стреля от покрив с изглед към митинга на 13 юли. Куршумът одраска ухото на президента и уби 50-годишния пожарникар Кори Комператоре. Други двама души бяха ранени, а Сикрет сървис застреляха Крукс секунди по-късно.

В петък директорът на ФБР Каш Пател и зам.-директорът Дан Бонгино дадоха брифинг, в който очертаха пълния обхват на разследването и отговориха на текущи въпроси относно мотива на Крукс, поведението му в интернет и дали външни фактори са изиграли роля.

ФБР разкри, че по случая са работили 485 души, които са провели над 1000 интервюта и са прегледали над 2000 публични сигнали. Изпълнени са над 10 заповеди за претърсване и са проверени 35 онлайн акаунта, свързани с Крукс.

Разследващите са иззели 13 електронни устройства, принадлежащи на Крукс и семейството му, и са прегледали ръчно над 500 000 цифрови файла. Дори чуждестранните имейл акаунти, регистрирани в Германия и Белгия, са били напълно достъпни благодарение на международното сътрудничество. Служители на ФБР заявиха, че нито един от акаунтите не е съдържал доказателства за координация с чуждестранни организации.

Ръководството на ФБР първоначално омаловажи онлайн активността на Крукс, което според Пател и Бонгино е неточно. Крукс е публикувал онлайн насилствено, антиправителствено съдържание години преди стрелбата. Но служители на бюрото подчертаха, че тези публикации не са предоставили правни основания за разследване по онова време и никога не е постъпвала информация за него.

В дните преди стрелбата Крукс използвал електронната си поща, за да се регистрира за митинга на Тръмп, следял времето в Бътлър и прегледал указанията за местните болници. Според Fox News Крукс също така търсил „колко далеч е Освалд от Кенеди?". Разследващите не открили никакви писмени документи, които да обясняват защо е планирал атаката.

В колата на младежа е открит невзривен експлозив. Изстрелите са от пушка калибър 223, собственост на баща му. Изстреляни са 8 патрона. В колата са намерени и резервни пълнители. Всяка версия за втори стрелец е отхвърлена от разследващите.

Появи се и информация, че Крукс е общувал с Уилям Тепес, свързан с крайно лявото движение Антифа. От ФБР уточниха, че двамата никога не са имали пряка комуникация.

Преди тялото на Крукс да бъде предадено на семейството му, службите са събрали негово ДНК. Семейството на момчето е решило той да бъде кремиран.

От ФБР уточниха, че разследването ще продължи, ако бъде получена нова информация.