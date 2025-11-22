ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Южноафриканският президент призова Г-20 за сътрудн...

Затвор и глоби до 60 000 евро, ако изхвърляте битови отпадъци в Орестиада

Бойка Атанасова, Атина

Борбата срещу неконтролираното замърсяване навлиза в нова фаза в Орестиада, Гърция. Според официално съобщение от Дирекция „Околна среда, чистота и зеленина", общината ще бъде безкомпромисна към всички, които изоставят обемисти битови отпадъци на обществени места. Ще бъдат изправени пред наказателно преследване - лишаване от свобода от най-малко една година и глоба от 3000 до 60 000 евро, съгласно Закон 5232/2025.

За да улесни гражданите, общината пристъпва към поставянето на специални контейнери в избрани точки и на определени дати, така че да няма извинение за неконтролирано изхвърляне на битови отпадъци.

Картата на зелените и обемисти материали обхваща всеки квартал. Събирането се извършва стриктно само на определените дати и пунктове, обемисти предмети няма да се събират извън специалните контейнери!

Община Орестиада напомня, че тези, които предприемат ремонти, са длъжни да доставят специални контейнери за инертни материали – всичко останало е нарушение и подлежи на глоба.

Новата строга политика на общината показва, че инцидентите с обемисти отпадъци вече не са „дребна небрежност", а сериозно нарушение, което се плаща скъпо.

