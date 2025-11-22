Индийските профсъюзи планират национални протести

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Няколко влиятелни индийски профсъюза осъдиха вчерашното решение на правителството да въведе нови трудови кодекси - най-мащабната подобна реформа от десетилетия насам, определяйки я за „заблуждаваща измама" срещу работниците, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Синдикатите, обединени с опозиционните партии, поискаха да бъдат оттеглени преди националните протести, които планират да проведат в сряда.

Правителството на Моди въведе четирите трудови кодекса, одобрени от парламента преди пет години, в стремежа си да опрости правилата за труд, някои от които датират от британското колониално управление, и да либерализира условията за инвестиции.

Правителството твърди, че промените подобряват защитата на работниците. Въпреки че новите правила предлагат социално осигуряване и обезщетения за минимална работна заплата, те също така позволяват на компаниите да наемат и уволняват работници по-лесно.

Синдикатите категорично се противопоставиха на промените, организирайки множество национални протести през последните пет години.

Министерството на труда не отговори на искането на Ройтерс за коментар относно исканията на синдикатите. Правителството е провело серия от консултации със синдикатите от юни 2024 г. насам, показва вътрешен документ на министерството относно трудовите кодекси.

Правилата позволяват по-дълги фабрични смени и нощна работа за жените, като същевременно повишават прага за фирмите, които се нуждаят от предварително одобрение за съкращения, от 100 на 300 работници, което дава на компаниите по-голяма гъвкавост в управлението на работната сила.

Бизнесът отдавна критикува индийските трудови закони като спирачка за производството.

Но Асоциацията на индийските предприемачи изрази загриженост, че новите правила значително ще увеличат оперативните разходи за малките и средните предприятия и ще нарушат непрекъснатостта на бизнеса в ключови сектори. Тя поиска от правителството преходна подкрепа и гъвкави механизми за допълване.

Очаква се индийските щати да изготвят правила, съответстващи на новите федерални кодекси, обхващащи заплатите, индустриалните отношения, социалното осигуряване и безопасността на труда.