САЩ и Европа отново гледат в различни посоки и в тютюневата регулация

Доката в САЩ е в ход процедурата на FDA за разрешение на твърдения за никотиновите паучове като продукт с намален здравен риск в сравнение с цигарите, Европа подкрепя СЗО в искане на точно обратното – забрана на всички нови никотинови продукти.

СЗО с подкрепата на здравната секция на ЕК опитва да забрани цигарите с филтър, но това ще се окаже трудно поради нуждата от повече данъчни приходи.

Сега обаче СЗО и ЕК правят обратен завой – опитват да подкрепят пушенето на цигари, като забранят никотиновите алтернативи.

Американската Агенция по храните и лекарствата (FDA) е насрочила за 22 януари 2026 г. заседание на Научния консултативен комитет, на което ще бъдат разгледани заявленията за определяне на никотиновите паучове ZYN като тютюневи изделия с модифициран риск и за съпътстващо твърдeние (MRTP) и ще се произнесат върху представените научни данни и заявеното от компанията твърдение, че: „Употребата на ZYN вместо цигари намалява риска от рак на устата, сърдечни заболявания, рак на белия дроб, инсулт, емфизем и хроничен бронхит."

FDA обяви във Federal Register, че заседанието на Научния консултативен комитет за тютюневи изделия е виртуално и може да се проследи на живо.

Процедурата на FDA ще приключи през януари 2026 - точно една година след даденото от FDA официално разрешение за пускането на пазара на 20 разновидности никотиновите паучове ZYN в резултат на обстоен научен анализ за законова допустимост в САЩ за продажба на нов тютюнев или никотинов продукт. Никотинови паучове Снимка: Shutterstock

Решението през януари 2026 ще има важно значение за американския пазар и за глобалния дебат за намаляване на вредата от цигарите. Никотиновите паучове ZYN, които вече са на пазара и в България от този месец, се разглеждат от много експерти като новият наследник на традиционния шведски снус – продуктът, който стои в основата на най-успешния модел за справяне с тютюнопушенето в Европа - Швеция, където пушачите са под 5%, в сравнение със средно 24% за ЕС и 37% в България.

Напрежение в ЕС заради радикалните тютюневи мерки на COP11 на СЗО тази седмица в Женева

Докато САЩ правят крачка напред по процедурата на FDA за научно базиран подход към всеки нов тютюнев и никотинов продукт, темата за новите никотинови продукти предизвиква силни реакции в Европа, където различните държави-членки са разделени на географски принцип - северозапада срещу югоизтока.

Изтекли документи от преговорите на ЕС по време на COP11 в Женева разкриват опит, подготвен в Брюксел, за прокарване на почти пълна забрана на всички алтернативни никотинови изделия, пише екслузивно изданието eureporter.co, със заглавие Разкрито: Тайният натиск за пълна забрана на никотинови продукти на COP11 – в разрез със страни-членки и с риск за над един милион работни места в ЕС (виж тук)

Според информацията Европейската комисия и датското председателство на Съвета са настоявали за формулировки, предвиждащи забрана на производството, вноса, дистрибуцията, продажбата, представянето и дори употребата на всички нови продукти - електронни цигари, никотинови паучове, нагреваем тютюн и други бездимни алтернативи на цагарите.

Най-скандалният елемент е, че подобни мерки вече са били категорично отхвърлени от държавите членки само седмица по-рано в Брюксел. Въпреки това в Женева те са били върнати в текстовете и представени като позиция на ЕС, което изглежда като опит да се заобиколи демократичният процес и да се обвърже Европа с международни решения, които не са получили одобрение от страните членки.

Високопоставен дипломат, цитиран от EU Reporter, го описва така: „Пряко нарушение на мандата. Комисията и председателството прекрачиха червената линия."

Скандалът има и икономически измерения. Според EU Reporter подобна забрана би унищожила не само индустрия с над един милион работни места в производството, логистиката, малките магазини и големите вериги, но и тютюнопроизводството в Италия, Гърция, Полша, Хърватия други, тъй като макар и консумацията на цигари да се понижава, тютюнът е източник на естествен никотин, който се влага в никотинови продукти.

В Полша, където тютюневият сектор дава работа на над 20 000 души, а годишният износ надхвърля 5 милиарда евро, инициативата беше посрещната със силно недоволство от тютюнопроизводителите – в никотиновите продукти се влага никотин, извлечен от тютюн, а евентуалната им забрана ще удари именно тютюнопроизвоството. Министърът на земеделието Стефан Краевски подчерта, че страната няма да подкрепи решения, които биха влошили икономическите условия на фермерите.

Подобни опасения се споделят и в други европейски страни, където тютюнопроизводството все още е жизненоважна част от регионалната икономика. В България, където тютюнът е традиционна култура и основен поминък на над 9000 стопани в социално уязвими райони, ограниченията могат да доведат до спад в доходите, затваряне на стопанства и ускорено обезлюдяване на малките населени места, а вместо ествен никотин, извлечен от тютюневи листа, произовдителите ще преминат към влагане на синтетичен никотин, като тези изделия ще бъдат добре дошли в Америка.

Държавите от Южна и Източна Европа настояват, че всякакви промени в регулациите трябва да бъдат придружени от адекватни компенсации и мерки за защита на производителите, за да се избегнат тежки социално-икономически последици.

Случаят вече ескалира до институционална криза. Делегации от няколко страни открито отказват да подкрепят действията на Комисията и датското председателство, а дипломати говорят за „опит за пренаписване на законодателството или предвещаване и прескачане на законодателни процедури за бъдещи директиви на ЕС за една седмица в Женева".

Според EU Reporter това може да се превърне в най-големия институционален сблъсък в европейската здравна политика от времето преди 10 години, когато беше приета директивата за тютюневите изделия - но с много по-високи залози, защото засяга икономика, земеделие и социални теми на стойност не по-малко от милиард евро и засягайки над милион души, които работят в сектора.

Какво ще последва - дали корекция на мандата или открит сблъсък между столиците и Комисията - ще стане ясно до дни. Но едно е очевидно: докато САЩ движат политиката си към научна оценка и по-малко регулация, Европа рискува да се окаже блокирана между идеология, правни конфликти, свръхрегулиране и растящ нелегален пазар – доказано неефективни инструменти за повишаване на конкурентоспособността.