С AI камери в автобуси ще следят за нарушения на движението в Гърция

На избрани 600 автобуса в Атина ще бъдат поставени цифрови камери с помощта на изкуствен интелект, които ще откриват нарушения с цел не само да се осигури безпрепятствено движение на превозни средства в автобусните ленти, но и да се заснемат проблеми по пътната мрежа.

Това е проект на стойност над 1,56 милиона евро с ДДС и срок за изпълнение от 12 месеца. Крайният срок за подаване на оферти е в понеделник, 8 декември 2025 г., и отваряне на офертите - в четвъртък, 11 декември.

Системата с цифрови камери вече се пилотира на 10 автобусни линии в Атика. Те са разположени така, че да могат да записват всяко превозно средство, което незаконно влиза в автобусната лента. Системата ще събира, съхранява и анализира данни в реално време за пътни условия и поток на превозни средства, състоянието на пътната инфраструктура (напр. повреди, дупки, пукнатини) и нарушения на движението, извършени около автобуси, като незаконно паркиране, преминаване на червен светофар или движение на превозни средства в автобусните ленти.

Инсталацията на системата е базирана на най-съвременни технологии, като например цифрови камери с висока резолюция, способни да работят денем и нощем, записвайки изображения и видеоклипове с прецизност. Включват се IoT сензори, които ще събират данни в реално време, изкуствен интелект (AI) и алгоритми за автоматично разпознаване на обекти, превозни средства и нарушения, като същевременно системата ще разполага с платформа за управление в облак, чрез която служителите ще могат да наблюдават, анализират и визуализират данните.

Системният софтуер ще преобразува множество видео потоци в аналитични данни, като същевременно предлага възможности за прогнозиране на трафика и ранно уведомяване за пътни инциденти или проблеми по пътната мрежа.

Централната платформа ще бъде ядрото на системата и ще включва четири основни подсистеми:

Оценка на поведението на водачите и откриване на нарушения на движението: Тя ще идентифицира и записва в реално време нарушения, като например незаконно паркиране, нарушения на светофарите или движение в автобусна лента, с обаждания, изпращани директно до пощенската кутия на гражданите.

Мониторинг на множество превозни средства и автопаркове: Ще предоставя изображение на автобуси и трафик в реално време чрез интерактивни карти.

Оценка на структурното състояние на пътните артерии: Ще идентифицира повреди, пукнатини и неравности, класифицирайки ги според тежестта им.

Визуализация на статистика и данни: Ще представя всички констатации чрез графики, таблици и топлинни карти.

Алгоритмите с изкуствен интелект, които ще бъдат използвани, са заредени с реални данни за трафика, което позволява на системата да разпознава и класифицира различни видове превозни средства (автомобили, камиони, мотоциклети, автобуси).

Въз основа на събраните данни ще бъдат изчислени критични показатели като: брой и скорост на превозните средства по категории, средно време на закъснение, нива на задръствания и емисии на въглероден двуокис на поток трафик.